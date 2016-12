Cały proces trwa nie dłużej niż 5 minut, a strona zainteresowana otrzymuje kompletne informacje o terenie wraz z mapami, obliczeniami, zestawieniami i wymiarowaniem parametrów nieruchomości.

Raport to doskonałe narzędzie do wspomagania decyzji, dostarczające istotnych argumentów w procesie negocjacji czy wyceny nieruchomości.

W procesie obliczeń, wymiarowania i sporządzania map wykorzystano najdokładniejsze dane pomiarowe ze skanowania LIDAR oraz obszerne zestawy danych geodezyjnych, topograficznych i tematycznych. Raport daje w wielu aspektach dokładniejszą informację niż oględziny nieruchomości w terenie.

Przykładowy raport do pobrania na stronie: https://ongeo.pl/blog/raporty_o_terenie

Drugim obszarem funkcjonalnym OnGeo.pl jest serwis ofert nieruchomości. Cechą szczególną serwisu jest prezentowanie autentycznej lokalizacji nieruchomości wraz z granicami działek ewidencyjnych wchodzących w jej skład lub położenia nieruchomości lokalowej. Dzięki temu czytając oferty Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa, PKP czy Komornika Sądowego nie trzeba się zastanawiać gdzie leży dana nieruchomość. Serwis OnGeo prezentuje nieruchomość na mapie. W serwisie można również samodzielnie wyszukać działkę ewidencyjną, miejscowość lub adres na terenie całego kraju.

Trzeci obszar funkcjonalny to geoprzestrzenne usługi sieciowe dla biznesu i klienta instytucjonalnego, dzięki którym można używać funkcjonalności OnGeo we własnych rozwiązaniach informatycznych. Stworzona przez OnGeo mapa Polski może być dostarczana w postaci API wraz z mechanizmem wyszukiwania i geokodowania do dowolnych stron internetowych.

Portal charakteryzuje się przejrzystą strukturą i prostą obsługą, chociaż wykorzystano tu bardzo zaawansowane technologie geomatyczne. Użytkowników czeka wygodny back-office, w którym można zarządzać swoimi raportami, ofertami, transakcjami i użytkownikami korporacyjnymi. Dla korzystających z usług sieciowych przewidziano odpowiednią konsolę do zarządzania. OnGeo to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie geoportali w Polsce a zarazem narzędzie bardzo przyjazne użytkownikowi zarówno biznesowemu, instytucjonalnemu, jak i indywidualnemu.

Więcej informacji na www.ongeo.pl